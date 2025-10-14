Во время матча сборной России по футболу с боливийцами может пойти дождь

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в течение дня синоптики ожидают в столице и по области небольшие осадки

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Небольшой дождь может идти предстоящим вечером на севере Москвы, где на стадионе "ВТБ-арена" российские футболисты сыграют товарищеский матч с командой Боливии и посвятят игру лучшему бомбардиру московского "Спартака" Никите Симоняну. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По прогнозу, осадки могут сохраняться предстоящим вечером, в том числе и на севере столицы, где расположен стадион", - сказал собеседник агентства, отметив, что температура воздуха при этом может составлять около 4 градусов выше нуля.

Что же касается общего прогноза, то в течение дня синоптики Гидрометцентра РФ ожидают в столице и по области небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, при температуре воздуха от плюс 4 до плюс 6 градусов в столице и до плюс 7 градусов - по области. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 6-11 м/с.

О матче

Российские футболисты завершат сегодня сбор товарищеским матчем с командой Боливии. Игру посвятят лучшему бомбардиру московского "Спартака" Никите Симоняну, которому в воскресенье исполнилось 99 лет.

Игра пройдет на "ВТБ-арене" в Москве и начнется в 20:00 мск. В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что перед матчем с песней "Я люблю тебя, жизнь" выступит народный артист России Лев Лещенко. Песню и церемонию открытия посвятят Симоняну, отметившему день рождения 12 октября. На предматчевой пресс-конференции сборной России сообщили, что капитан национальной команды выйдет в специальной повязке с изображением олимпийского чемпиона 1956 года.