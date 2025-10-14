Диетолог Звонкова: конфеты с алкоголем могут выработать у детей привычку

Главный научный сотрудник НМИЦ здоровья детей Минздрава отметила, что даже небольшое количество алкоголя оказывает негативное действие на центральную нервную систему ребенка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Конфеты с любыми алкогольными начинками категорически противопоказаны детям, они негативно воздействуют на центральную нервную систему ребенка, а употребление таких конфет может сформировать привычку к вкусу и запаху алкоголя. Об этом сообщила ТАСС главный научный сотрудник, диетолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Звонкова.

"Даже небольшое количество алкоголя оказывает негативное действие на центральную нервную систему, может вызывать интоксикацию, аллергию или другие нежелательные и непредсказуемые реакции, поскольку организм ребенка более чувствителен, чем у взрослых, а нервная система активно формируется. При употреблении таких конфет может сформироваться привычка к запаху и вкусу алкоголя", - сказала она.

По словам Звонковой, конфеты с коньяком и другими алкогольными начинками категорически противопоказаны детям. "Алкоголь или алкогольные напитки содержат этанол - психоактивное и токсичное вещество, способное вызывать зависимость. Не существует безопасной для детей дозы алкоголя", - пояснила специалист.