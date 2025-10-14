Более 50% опрошенных немцев выступают за возвращение призыва в армию

По данным исследования, 41% респондентов придерживаются противоположной точки зрения

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Более половины жителей Германии высказались в поддержку возвращения в стране воинской повинности. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу журнала Stern и телеканала RTL.

По его данным, 54% респондентов выступили за обязательную службу в Бундесвере (ВС ФРГ). Вместе с тем 41% опрошенных выразил противоположную точку зрения, еще 5% не стали отвечать на поставленный вопрос. Наибольшее число сторонников возвращения воинской повинности среди избирателей блока ХДС/ХСС - 74%. Однако 58% сторонников СДПГ также считают такой шаг целесообразным.

Опрос проводился с 9 по 10 октября. В нем приняли участие 1 008 человек.

12 октября редакционное объединение RND сообщило, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Впредь набор добровольцев, а, возможно, и призывников будет осуществляться по жребию. Конкретно такая система будет действовать следующим образом: мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут обязательно заполнять опросники с пунктом о готовности служить. Из этой группы по жребию будут определены те, кого пригласят на осмотр и собеседование. Если новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то отобранные по жребию пройдут в обязательном порядке службу. Она будет составлять как минимум шесть месяцев. Подобная модель на основе жеребьевки действует в Дании.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. военных в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. 27 августа правительство Германии приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе. Однако в Бундестаге законопроект застопорился, поскольку ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.