В КБР участники форума со всего СКФО представили проекты развития сел

Проекты-победители в сумме привлекут в свои регионы 2,5 млн рублей на реализацию

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Проекты в сфере развития сельских территорий представили участники форума "Я молод. Село" из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, который завершился в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

"В Кабардино-Балкарии завершился Северо-Кавказский форум "Я молод. Село", объединивший 80 участников со всего Северного Кавказа, готовых менять к лучшему жизнь на селе. Молодые лидеры разрабатывали проекты, направленные на решение актуальных проблем сельских территорий", - сообщил Коков.

Программа форума включала в себя образовательные интенсивы с экспертами по сельскому развитию и грантам. Также участники посетили агропредприятие "ПФК Базис".

Итогом стал грантовый конкурс, где лучшие инициативы боролись за поддержку в размере до 1 млн рублей. Проекты-победители в сумме привлекут в свои регионы 2,5 млн рублей на реализацию, отметил глава КБР.