В Петербурге первые заморозки ожидаются в ночь на 19 октября

В восточных районах Ленинградской области местами будет отмечаться мокрый снег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Первые отрицательные температуры воздуха могут наблюдаться в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 19 октября. На этой неделе в дневные часы будет до плюс 7 градусов, исключение составит 16 октября, когда потеплеет до плюс 11, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"В воскресенье, 19 октября, есть большая вероятность первого минуса ночью даже в центре Санкт-Петербурга, а не только по окрестностям города. Дневная температура в этот период будет опять до плюс 6-7 градусов", - написал Колесов.

В Санкт-Петербург во второй половине дня во вторник, 14 октября, с Ладоги придет зона с интенсивными дождями. Вместе с тем в восточных районах Ленинградской области местами будет отмечаться мокрый снег, максимальная температура воздуха там днем - около плюс 3-4 градусов, отметил синоптик.

15 октября в Петербурге намечается перерыв в осадках, но они вновь вернутся 16 октября - в этот день в городе потеплеет до 11.

"А вот дальше интереснее, уже с ночи пятницы похолодание, прекращение осадков, так как устанавливается антициклон на несколько дней. Но похолодание в совокупности с ясным небом приведет к довольно низким температурам", - указал Колесов. Так, уже в ночь на 17 октября слабоотрицательные температуры будут в отдельных районах Ленобласти, и в Петербурге температура воздуха начнет стремиться к нулевой отметке.