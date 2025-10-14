ВЦИОМ: 50% российских интернет-пользователей использовали нейросети в 2025 году

По данным центра, в пятерку наиболее популярных сервисов вошли ChatGPT, YandexGPT, DeepSeek, GigaChat и "Шедеврум"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Каждый второй российский интернет-пользователь за последний год взаимодействовал с нейросетями, при этом наиболее активные пользователи обращаются к ним не только за информацией, но и за эмоциональной поддержкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 51% интернет-пользователей в России пользовался нейросетями хотя бы раз за последние 12 месяцев. Чаще всего - для поиска информации (63%). В пятерку наиболее популярных сервисов вошли ChatGPT (27%), YandexGPT (23%), DeepSeek (20%), GigaChat (15%) и "Шедеврум" (11%).

Наибольшую активность демонстрирует молодежь: среди пользователей до 34 лет нейросетями пользуются 81%, а среди россиян старше 35 лет - 41%. По мнению участников опроса, основная ценность нейросетей заключается в работе с информацией (63%), генерации контента (38%) и обработке данных (36%).

Исследование показывает, что ядро вовлеченных пользователей составляет около 35% - это те, кто обращается к нейросетям регулярно. Еще 37% делают это эпизодически, а 28% только начинают осваивать технологии. Среди молодежи почти половина (48%) используют ИИ не реже одного раза в неделю, тогда как старшие возрастные группы делают это ситуативно.

"В будущем же вполне может сформироваться AI gap, когда на одном полюсе окажутся AI fans. <...> Пока одна часть людей накапливает опыт взаимодействия с нейросетями, "нащупывая" ограничения и сильные стороны, другая - остается на стадии поверхностных, а порой и разочаровывающих экспериментов", на другом - эпизодические пользователи ИИ в рутинных домашних или рабочих делах", - отмечает эксперт Департамента социальных исследований и консалтинга АЦ ВЦИОМ Ксения Демина.

Отмечается, что роль нейросетей выходит за рамки чисто инструментальных задач - 14% пользователей обращались к ИИ за общением и эмоциональной поддержкой. Среди активных пользователей доля тех, кто воспринимает нейросети как "сочувствующего собеседника", достигает 24%, а чаще всего это жители крупных городов (22%).

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проводили с 13 по 16 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.