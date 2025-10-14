Количество просмотров Rutube из-за рубежа с 2025 года превысило 1,8 млрд

Лидерами по просмотрам стали зрители из Казахстана, США и Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число просмотров на национальном видеохостинге Rutube из-за рубежа с начала года превысило 1,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра видеохостинга.

"Количество просмотров Rutube из-за рубежа в период с января по конец сентября 2025 года превысило 1,8 млрд", - сообщили в пресс-службе.

Лидерами по просмотрам стали зрители Rutube из таких стран, как Казахстан (371,9 млн), США (235,3 млн), Белоруссия (214 млн). Также в пятерку вошли Германия (108,6 млн) и Нидерланды (108,4 млн).

"Сегодня Rutube стремительно развивается. Ежемесячно видео на площадке смотрят около 80 млн человек в России. Команда менеджеров, разработчиков и креаторов старается сделать продукт, который был бы удобен как авторам, так и зрителям, в том числе и за пределами нашей страны. Мы видим результаты уже сегодня - зарубежная аудитория увеличивается с каждым месяцем", - отметил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Чаще всего из-за рубежа смотрят UGC-контент, в том числе лайфстайл-видео. Кроме того, зрителей из других стран интересуют сериалы и фильмы, а также развлекательные видео и новости. Самым просматриваемым роликом в 2025 году стало видео "60 лет Джонни Деппу. Самый яркие роли" на канале "Кинокритик против!", добавили в пресс-службе.