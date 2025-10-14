ТАСС стал партнером онлайн-канала "Индекс дела для Мой бизнес"

Новости агентства на канале делового вещания будут выходить в эфир более 80 раз в сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сообщения ТАСС экономической тематики стали ключевым контентом онлайн-канала делового вещания "Индекс дела для Мой бизнес", сообщает Управление общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС. Проект, ориентированный на предпринимателей, реализован Национальным агентством "Мой бизнес" при поддержке Минэкономразвития России в партнерстве с ТАСС.

Новый канал делового вещания будет работать круглосуточно, обеспечивая предпринимателей актуальной информацией и аналитикой, знакомить с лучшими практиками и передовым опытом. Сетка вещания составлена с учетом всех часовых поясов России, это гарантирует равный доступ к контенту в любой точке страны.

Цели проекта

"Одной из ключевых задач инфраструктуры поддержки центров "Мой бизнес" является повышение информированности представителей малого и среднего предпринимательства о наиболее значимых экономических событиях и мерах государственной поддержки. Для этого создана современная информационная система взаимодействия с предпринимателями - это сайты и социальные сети, где ежедневно публикуются актуальные новости и аналитические материалы. Сегодня этой системой ежемесячно пользуются более 1,5 млн пользователей. Запуск совместного с ТАСС онлайн-канала станет важным шагом в развитии коммуникаций с бизнес-сообществом и позволит сделать информирование еще более оперативным и эффективным", - отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На первом этапе трансляции канала будут представлены более чем в 20 клиентских зонах "Мой бизнес", а в дальнейшем станут доступны для предпринимателей во всех регионах страны. Для повышения доступности контента также планируется запуск потокового вещания на федеральном портале мойбизнес.рф.

"ТАСС как ведущее государственное информационное агентство видит свою задачу в том, чтобы обеспечить деловое сообщество России оперативной, верифицированной и качественной информацией. Наше партнерство с "Моим бизнесом" в рамках потокового канала позволит донести самые важные новости и аналитику до миллионов предпринимателей, формируя единое информационное поле для принятия эффективных управленческих решений. Мы уверены, что этот проект станет надежным деловым навигатором для российского бизнеса", - сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Новости ТАСС на канале будут выходить в эфир более 80 раз в сутки. В будущем планируется интегрировать потоковое вещание на официальные сайты и в социальные сети центров "Мой бизнес", что значительно расширит охват аудитории.

Ранее, в 2024 году, ТАСС интегрировал национальный стандарт по оценке индекса деловой репутации бизнеса (ЭКГ-рейтинг) в свой сервис "ТАСС.Экономика". Проект агентства предоставляет возможности для глубокого анализа и эффективного управления бизнес-процессами. Возможность использовать результаты ЭКГ-рейтинга для комплексной оценки деятельности и благонадежности компаний стала эксклюзивной особенностью этого сервиса.