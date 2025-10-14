Все обратившиеся в посольство туристы из РФ покинули Мадагаскар

По словам пресс-секретаря дипведомства Эдгара Хозлова, обстановка в Антананариву нормализуется

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Все российские туристы, обратившиеся в посольство РФ на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, благополучно вылетели на родину. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства в Антананариву Эдгар Хохлов.

"Все российские туристы, которые обратились в посольство за помощью в приобретении обратных билетов, благополучно покинули Мадагаскар, - отметил дипломат. - В целом, обстановка в столице страны нормализуется, волнения, которые проходили в основном в центре города, прекратились".

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения, но затем стали требовать отставки правительства и главы государства. 29 сентября президент страны Андри Радзуэлина объявил о прекращении полномочий премьера и всего кабинета. Сам он отказался покинуть пост президента, однако 13 октября объявил, что после попыток покушения на него перебрался в безопасное место. Где он находится теперь не известно.