В России планируют открыть более 200 женских консультаций до конца года

К 2030 году охватить гинекологической медицинской помощью предполагается 80% женщин, проживающих на селе и в малых городах, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав России планирует открыть 238 женских консультаций в регионах страны в 2025 году. Такими данными на выставке-форуме "Здравоохранение Сибири" поделилась главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Наталия Долгушина.

"В 2025 году планируется открытие 238 женских консультаций в 51 субъекте РФ", - говорится в докладе Долгушиной.

Во всех консультациях будут внедрены единый стиль в оформлении, мотивационное анкетирование женщин, повышение квалификации медработников по созданию положительных репродуктивных установок, создание кабинетов по работе с женщинами и семьями, желающими иметь детей. Среди функций женских консультаций - профосмотры, диагностика и лечение гинекологических заболеваний, наблюдение беременных и уже родивших женщин.

По ее словам, предполагается, что открытие женских консультаций позволит к 2030 году охватить гинекологической медицинской помощью 80% женщин, проживающих на селе и в малых городах. "50% женщин репродуктивного возраста должны быть охвачены диспасеризацией реппродуктивного здоровья", - пояснила Долгушина.

Третья международная выставка-форум "Здравоохранение Сибири 2025" проходит с 14 по 16 октября в Новосибирске. Это крупный в регионах Сибири и Дальнего Востока медицинский конгрессно-выставочный проект федерального уровня. Он посвящен современным технологиям, оборудованию и фармацевтике в медицине.