В Челябинске на форуме школьники со всей страны представят работы по экологии

Мероприятие пройдет 14-15 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Учащиеся 5-11 классов со всей России представят более 200 исследовательских и проектных работ по актуальным вопросам экологии на III Всероссийском детском экологическом форуме, который проходит в Челябинске 14-15 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале национального экологического фонда "Компас".

"В Челябинске открылся III Всероссийский детский экологический форум - масштабное мероприятие, которое объединяет школьников 5-11 классов со всей страны. <…> В первый день форума четыре ведущих вуза Челябинска открыли свои двери для проведения научно-практической конференции, на которой участники представляют более 200 исследовательских и проектных работ, посвященных актуальным вопросам экологии", - говорится в сообщении.

Во второй день форума состоится пленарная сессия в формате открытого диалога и церемония награждения победителей конференции в 17 номинациях. Проекты, вышедшие во второй тур, получат финансовую поддержку.

По итогам онлайн-голосования будет определен победитель в номинации "Народный проект". В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что всего в этой номинации участвует свыше 3,5 тыс. детей. Челябинские школьники предлагают создать туристические экомаршруты по природным объектам и памятникам Южного Урала, связанных с событиями Великой Отечественной войны, что позволит привлечь интерес к темам экологии и патриотизма.