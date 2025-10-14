Мединский: Кузбасс даст фору среднеевропейской стране по концентрации героев

Председатель Российского военно-исторического общества отметил, что в регионе уделяется много внимания исторической памяти, ее сохранению, популяризации

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Бобылев/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 14 октября. /ТАСС/. Кемеровская область по концентрации исторических героев, имен, событий даст фору среднеевропейской стране. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время рабочей поездки в Новокузнецк.

"Здесь, на кузбасской земле, очень много уделяется внимания исторической памяти, ее сохранению, популяризации. Я не случайно сказал сегодня во время заседания регионального совета Российского военно-исторического общества, что по концентрации героев, имен, событий, кузбасская земля - даст фору среднеевропейской стране. Понимаете, поэтому то, как относятся здесь к сохранению памяти о предках, проявляется, например, и в сегодняшнем событии, в этом собрании, посвященном памяти Кутузова, в том, что открыли сегодня замечательный памятник нашему фельдмаршалу", - сказал Мединский.

По его словам, Кутузов - это "Фельдмаршал Победы" над объединенной армией Европы во главе с Наполеоном. "То есть была не французская армия, была объединенная европейская - самая большая в истории на тот момент, которая противостояла русской армии во главе с фельдмаршалом Кутузовым. И это удивительное исторической совпадение, что за 200 лет первым воеводой Кузнецкого острога здесь служил предок Голенищев-Кутузов. Прекрасно, что эту историю будут знать, что она увековечена теперь, что имя Кутузова связано будет и с историей Новокузнецка и Кузбасской земли", - отметил он.

"Мы впервые проводим военно-исторические форумы и будем это делать впредь. Для нас очень важно, чтобы и старшее поколение, и молодые ребята были участниками всех этих событий, персонально знали свою историю, увековечивали ее, были участниками всех происходящих событий и процессов. Поэтому для нас это важно, как передача знаний из поколения в поколение", - сказал в свою очередь губернатор Илья Середюк.