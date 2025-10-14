В МГУ предложили скорректировать прием олимпиадников в вузы в 2026 году

Это может коснуться профилей, по которым в 2025 году доля зачисленных без вступительных испытаний участников олимпиад превысила 50%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядок зачисления победителей и призеров олимпиад без вступительных испытаний на конкурсные профили в 2026 году стоит скорректировать с учетом того, что в этом году их доля превысила 50%. Об этом сообщил ректор вуза, президент Российского союза ректоров (РСР) Виктор Садовничий на заседании совета РСР в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

"Мы считаем необходимым ограничить в 2026 году возможность зачисления без вступительных испытаний на конкурсные профили, по которым в 2025 году доля олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, превысила 50%", - сказал он.

Он также отметил, что в олимпиадном движении РСОШ ежегодно принимают участие более 2 млн российских школьников, начиная с первого класса, которые представляют все регионы страны.

"Отмечу, что количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, в 2025 году составило менее 1,5% от количества бюджетных мест. В общероссийском масштабе это статистически незначимая величина. Однако распределение зачисленных олимпиадников неоднородно. Свыше 60% из них приходится на 10 ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга", - добавил Садовничий.