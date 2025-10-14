С Украины с февраля 2022 года выехали около 1,7 млн молодых людей

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что за это время из страны сбежали около 500 атлетов и тренеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 1,7 млн молодых украинцев выехали из страны и не вернулись, опасаясь мобилизации, с февраля 2022 года. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

"По разным данным, <...> за границу выехало 1,7 млн молодых людей", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. Министр пояснил, что в это число вошли те, кто ранее выезжали учиться за границу и не стали возвращаться из опасений, что их не выпустят обратно.

Также, по его словам, за это время с Украины бежали порядка 500 атлетов и тренеров, воспользовавшись возможностью выехать на сборы за границу. Часть спортсменов, добавил министр, уезжают на законных основаниях, заключая контракты с иностранными клубами.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, выезд за рубеж разрешен только волонтерам, следующим с согласованной миссией, водителям-дальнобойщикам лицензированных перевозчиков, чиновникам, направляющимся в официальные командировки, а также спортсменам, участвующим в международных соревнованиях за рубежом и отправляющимся на гастроли деятелям культуры. На фоне сложностей с комплектованием армии был принят закон об ужесточении правил мобилизации. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально и нередко с риском для жизни, а правоохранительные органы регулярно сообщают о раскрытии схем по незаконной переправке военнообязанных через границу.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. Местные аналитики отмечали, что это решение привело к массовому оттоку молодых людей, которые спешили воспользоваться появившейся возможностью и опасались, что эту меру могут вскоре отменить.