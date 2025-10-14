Депутат Рады Янченко: 1,5 млн украинцев не обновили данные в ТЦК

Фактически эти мужчины находятся в розыске, сообщила политик

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 1,5 миллиона мужчин-украинцев мобилизационного возраста не обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и фактически находятся в розыске. Об этом в эфире YouTube-канала "Утро. Live" сообщила депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Галина Янченко.

"По состоянию на сейчас около 1,5 миллиона мужчин мобилизационного возраста не обновили свои данные в ТЦК, что фактически делает их находящимися в розыске. Если таких остановит ТЦК - все, привет - военные учебные центры", - сказала она.

По словам Янченко, даже если они хотят работать на оборонном предприятии, сначала нужно пройти ВЛК (военно-врачебная комиссия - прим. ТАСС).

"А именно там их и ждут представители ТЦК. Получается замкнутый круг: оборонным предприятиям не хватает кадров, а миллионы мужчин - без официальной работы", - отметила депутат.

Ранее руководители ряда украинских оборонных предприятий жаловались, что ТЦК объявляют их работников в розыск во время прохождения ВЛК, что блокирует дальнейшую процедуру бронирования и влечет штраф за снятия с розыска. Янченко выразила надежду, что принятый Радой на прошлой неделе законопроект позволит оборонным предприятиям бронировать потенциальных работников без обновленных данных на 45 дней, чтобы за это время они "получили официальное бронирование".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины мобилизационного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.