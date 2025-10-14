В Москве рассказали, с чем обращаются чаще всего на номер психологической помощи

Замдиректора Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников заявил, что среди тем преобладают утрата и поиск смысла жизни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Одними из наиболее частых причин обращения москвичей на номер неотложной психологической помощи "051" являются поиск смысла жизни и страхи. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и соцзащиты населения Иннокентий Постников.

"Сейчас среди ведущих тем обращений: утрата и поиск смысла жизни, страхи и фобии, а также тревожные и депрессивные состояния. Тем не менее, по нашим данным, сезонные изменения не оказывают существенного влияния на количество обращений, основная причина звонков - это конкретные ситуации, произошедшие в жизни человека", - сказал Постников.

Он пояснил, что с приходом осени значительного роста количества звонков на линию не наблюдается: осеннее увеличение составило лишь 2,7% по сравнению с летним периодом. Всего с начала года поступило около 50 тыс. звонков от москвичей.