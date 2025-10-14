Представители 56 регионов обсудят перспективы использования ИИ в госуправлении

Проведение форума поможет выполнить задачу по созданию в России цифровых платформ для всех сфер жизни, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. XIII Всероссийский форум "Проф-IT" с участием представителей 56 регионов РФ, открылся в Омске, передает корреспондент ТАСС. Главной темой мероприятия, которое пройдет с 14 по 15 октября, станут перспективы использования ИИ в государственном управлении и мероприятия нацпроекта "Экономика данных".

"Программа форума охватывает ключевые направления развития цифровизации в нашей стране. Естественно, в текущий момент особое место занимает тема искусственного интеллекта. Уже сегодня в большинстве регионов он помогает органам власти решать задачи управления, эффективно работать с обращениями граждан. <…> Площадка форума помогает регионам активно участвовать в развитии цифровой экосистемы страны, делиться опытом, предлагать новые проекты инициативы", - сказал в своем видеообращении к участникам форума министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, цифровая трансформация открывает новые возможности для экономики, образования, культуры и всех сфер общественной жизни. "Важно, чтобы технологии служили человеку, способствуя развитию общества и сохранению наших духовных ценностей", - отметила министр в видеообращении.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что проведение форума поможет выполнить задачу по созданию к 2030 году в России цифровых платформ для всех сфер жизни. "Нам тоже есть, о чем рассказать. Мы активно создаем современную образовательную среду. С этого учебного года ОмГТУ реализует проект подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Также наш регион получил грант от Минпросвещения России для создания регионального ИТ-кластера на базе Сибирского профессионального колледжа", - рассказал глава региона.

В пресс-службе форума ТАСС сообщили, что в работе форума принимают участие представители 56 регионов России. Программа включает более 20 мероприятий, которые охватят перспективы импортозамещения в программном обеспечении, цифровизацию здравоохранения, сферы культуры и градостроительной деятельности, вопросы информационной безопасности. Также на форуме пройдет награждение победителей всероссийского конкурса проектов цифрового развития регионов "ПРОФ-IT", на участие в котором подано 275 проектов из 38 регионов.