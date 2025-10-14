В Тюмени на форуме "Инфотех Junior" пройдут детские соревнования и конкурсы

Также пройдет соревнование "Битва роботов", сообщил заместитель губернатора региона Станислав Логинов

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Тюменская область совместно с Федерацией спортивного программирования организуют соревнования и конкурсы в сфере IT по решению алгоритмических задач, турнир по фиджитал-спорту, а также межрегиональный конкурс по игровой инди-разработке Game Jam на форуме "Инфотех Junior", который состоится 20 октября в рамках IT-недели. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Станислав Логинов на пресс-конференции по подготовке к форуму.

"Ребята будут демонстрировать навыки в области программирования, математики, логарифмического мышления, (и других - прим. ТАСС) компетенциях", - сказал он.

Логинов добавил, что в этот день также пройдет зрелищное соревнование "Битва роботов", на котором участникам предстоит победить оппонентов, выведя из строя их технику. "Ребята будут заранее созданными боевыми роботами сражаться на поле, в небольшом октагоне", - сказал он. В нем примут участие более 20 команд.

Форум "Инфотех-2025" пройдет с 23 по 24 октября в Тюменском технопарке. В этом году главной темой форума станет развитие искусственного интеллекта, его применение и кибербезопасность. В рамках форума эксперты обсудят методы усиления защиты от киберугроз, а также поддержку и стимулирование отечественной IT-сферы.