C 2019 года число врачей в государственных медучреждениях выросло на 62 тыс.

Прирост средних медицинских работников составил почти 32 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Численность врачей в государственных медицинских организациях за пять лет выросла на 62 тыс. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"За предыдущие 5 лет, а именно с 2019 по 2024 годы, прирост числа врачей в государственных медицинских организациях относительно 2019 года составил более 62 тыс. человек, а средних медицинских работников - почти 32 тыс. человек", - говорится в сообщении.