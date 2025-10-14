На Кубани в селе навели веревочную переправу вместо смытой временной

Пострадал также деревянный мост через реку

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Прошедший в ночь на 14 октября дождь повредил переправу, ведущую в село Молдавановка в Туапсинском районе Краснодарского края, в поселке Ольгинка подтоплен двор школы, занятия отменены. Для местных жителей оборудована веревочная переправа, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

После обильных осадков, прошедших в ночь с 13 на 14 октября, подмыло временную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка, которую установили после разрушения моста во время залповых ливней в августе 2025 года. Пострадал и деревянный мост через реку. Из-за ливней в Туапсинском районе также подтоплен двор школы №19 в пос. Ольгинка. Занятия для учеников 14 октября отменили , - говорится в сообщении.

Уточнятся, что переправу, ведущую в село Молдавановка укрепляют, подсыпая грунтом. Для того, чтобы жители могли передвигаться силами отряда "Кубань-СПАС" оборудована веревочная переправа.

В Краснодарском крае в связи с непогодой на 14 октября было объявлено штормовое предупреждение. 14 октября синоптики прогнозируют в регионе ливни в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате сильных дождей ожидаются подъемы уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше.