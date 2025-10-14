Глава ФСБ отметил рост вербовок террористами и украинскими спецслужбами

В 2025 году в СКФО задержали более 280 лиц за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма и попытки выехать в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников отметил рост масштабов вербовочной работы со стороны международных террористических организаций и украинских спецслужб. Об этом он заявил, проводя заседание НАК, посвященное эффективности противодействия распространению идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В текущем году возросли масштабы вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций и украинских спецслужб", - заявил глава ФСБ. Видео его выступления распространил информационный центр НАК.

По словам Бортникова, "[в этом году] свыше 280 лиц задержаны в округе (СКФО - прим. ТАСС) за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма, оказание ресурсной поддержки бандитам, попытки выехать в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций и в составе украинских вооруженных формирований".

В этой связи, по его словам, региональные антитеррористические комиссии должны сосредоточиться на повышении эффективности профилактической работы на муниципальном уровне, где адресная и индивидуальная профилактика оказывает наиболее действенное влияние на население.