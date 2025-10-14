НАК: в этом году в СКФО в школы и вузы возвращены более 3 тыс. подростков

Среди лиц, вовлекаемых в террористическую деятельность, растет доля молодежи, в том числе несовершеннолетних

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 3 тысяч подростков благодаря принятым мерам были возвращены на очное обучение в школы и вузы в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК, посвященном вопросу эффективности противодействия распространению идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории СКФО.

"Усилиями уполномоченных органов в образовательный процесс возвращены более трех тысяч несовершеннолетних, переведенных родителями по религиозным мотивам на внешкольные формы обучения", - привели его слова в НАК.

На заседании комитета отмечалось, что среди лиц, вовлекаемых в террористическую деятельность, растет доля молодежи, в том числе несовершеннолетних, радикализация которых нередко происходит под воздействием зарубежных религиозных образовательных организаций и служителей культа, получивших образование за пределами РФ.

"С учетом складывающейся обстановки председателем НАК перед исполнительными органами в сферах контрольно-надзорной деятельности, образования, молодежной политики, культуры и спорта поставлены конкретные задачи. Даны указания по совершенствованию подготовки специалистов регионального и муниципального звена, повышению требований к аттестации священнослужителей, обучавшихся за рубежом. Указано на необходимость исключения доступа лиц, причастных к экстремистской деятельности и отбывших наказание за совершение террористических преступлений, к воспитательной работе и образовательному процессу", - сообщили в НАК. Также акцентировано внимание на необходимости своевременно реагировать на факты распространения радикальных идей среди учащихся и преподавателей.