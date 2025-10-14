В Минобрнауки хотят разрешить учет четвертого ЕГЭ для технических специальностей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ хочет давать возможность поступающим на инженерно-технические специальности сдавать четвертый ЕГЭ, который мог бы давать дополнительные 25 баллов при поступлении. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского Союза ректоров (РСР) в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

"Дать возможность на инженерно-технические специальности и направления <…> предъявлять четвертый дополнительный ЕГЭ по усмотрению самого абитуриента", - сказал он.

Министр привел в пример машиностроение. По его словам, на данное направление абитуруент мог бы вдобавок к обязательным экзаменам по русскому языку, математике и физике предъявить информатику.

"Если она у вас есть. И получить до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов вы получили за экзамен", - сказал Фальков.

Министр также обозначил необходимость создания уровневой шкалы, которая переводила бы полученные баллы за экзамен ЕГЭ в 25-балльную систему.