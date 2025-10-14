Минобрнауки: регулирование платного приема не затронет дефицитные направления

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также отметил, что стоит избегать избыточного регулирования цен, так как из-за этого может быть больше издержек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Регулирование платного приема в вузы РФ не затронет дефицитные направления и социально значимые специальности. Это следует из презентации, которую продемонстрировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров (РСР) в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

По данным на слайде, социально значимые направления из областей педагогики и медицины исключены из регулирования платного приема. К ним отнесены "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педагогические науки", "Клиническая психология".

Фальков также отметил, что стоит избегать избыточного регулирования цен, так как из-за этого может быть больше издержек. Он также отметил, что строгий контроль цен в каждом вузе со стороны ведомства - не тот шаг, который от Минобрнауки РФ ждет ректорское сообщество.

"Мне кажется, это не тот шаг, который ректоры от нас ждут. Практика показывает, что когда слишком избыточное централизованное регулирование, то издержек может быть больше", - сказал он.

Фальков также предложил поднять вопрос ценообразования в вузах на следующем заседании РСР, отметив, что рассчитывает на встречу до Нового года. По словам министра, необходимо выработать общую позицию по этой теме, а также распределить бюджетные места и установить предельное количество платных мест.