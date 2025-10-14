Уральскому округу Росгвардии вручили орден Жукова за мужество на СВО

Награду получил его командующий генерал-лейтенант Владимир Макеев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Сергей Бойко вручил орден Жукова Уральскому округу войск национальной гвардии РФ за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач на специальной военной операции (СВО). От лица округа награду получил его командующий генерал-лейтенант Владимир Макеев, передает корреспондент ТАСС.

"Достижения округа в служебно-боевой деятельности, мужество и отвага личного состава, заслуги командиров и начальников по достоинству оценены руководством страны, свидетельством чему является вручение сегодня высокой государственной награды - ордена Жукова. Сегодняшнее мероприятие - это исторически значимое событие для всех войск национальной гвардии", - сказал Бойко.

По словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги, который обратился к личному составу с видеообращением, больше тысячи бойцов и сотрудников Уральского округа удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористических операций. "Уральские бойцы достойно выполняют задачи в интересах нашей Родины. Они обеспечивают общественный порядок и безопасность жителей, охраняют важные государственные и промышленные объекты. За плечами военнослужащих многократные командировки на передовую спецоперации, Донбасс и в приграничные территории", - добавил он.

Уральский округ войск национальной гвардии был создан в 1980 году на базе 87-й конвойной дивизии МВД СССР. С момента его образования личный состав неоднократно выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. С 2022 года военнослужащие объединения принимают участие в специальной военной операции.

Орден Жукова - государственная награда, к которой могут быть представлены командующие и высшие офицеры, а также воинские части, соединения и другие формирования.