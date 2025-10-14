На Украине за месяц открыли около 20 тыс. дел о самоволке и дезертирстве

В офисе генпрокурора страны сообщили, что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто более 235 тыс. производств по статьям о самовольном оставлении части

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. уголовных дел были открыты на Украине по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части за месяц. Это следует из данных офиса генпрокурора Украины.

14 октября в офисе генпрокурора сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. производств по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве.

8 октября офис генпрокурора Украины сообщал, что с января 2022 года по август 2025 года открыто более 270 тыс. уголовных дел, из них более 218 тыс. по статье о самоволках и еще более 52 тыс. - о дезертирстве.

При этом издание "Украинская правда" обращает внимание, что за последний год отмечается значительный рост числа открытых производств по сравнению с периодом 2022-2024 гг.

Ранее украинские власти из-за роста случаев бегства из рядов ВСУ и проблем с комплектацией армии позволили военнослужащим избежать уголовного наказания в случае добровольного возвращения. Эта норма несколько раз продлевалась, однако 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены буквально устраивать охоту на мужчин на улицах. Однако командиры отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы.

В октябре прошлого года председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. В начале августа этого года депутат Рады Анна Скороход отметила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части.