Минобрнауки попросили завершать основной прием в магистратуру в начале августа

Президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий отметил, что это позволит поступившим лучше подготовиться к началу учебного года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой перенести завершение основного приема в магистратуру с конца на начало августа в 2026 году.

"Мы просим Министерство [науки и высшего образования РФ] со следующего года уточнить график приемной кампании в магистратуру, предусмотрев завершение основного приема в начале августа", - сказал он на заседании Совета Российского союза ректоров в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Садовничий также напомнил, что в 2025 году последним днем подачи согласий на зачисление в магистратуру было 24 августа. Ректор МГУ подчеркнул, что окончание основного приема в начале месяца позволит поступившим лучше подготовиться к началу учебного года.