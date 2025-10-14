В Югре запустили первую электронную систему каникулярного отдыха школьников

Раньше родителям учеников приходилось изучать информацию о лагерях на основе сведений в интернете и данных, полученных в школе

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ разработал первую единую систему отдыха школьников региона на каникулах. Она позволяет, в частности, родителям изучать и выбирать подходящий лагерь, подавать электронные заявления на путевки и оплачивать их, а также быть на оперативной связи с кураторами, сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Организация качественного отдыха школьников является актуальным вопросом для Югры. Ранее в регионе подобной электронной системы не было, родителям учеников приходилось изучать информацию о лагерях на основе сведений в интернете и данных, полученных в школе. При этом, в ней могут содержаться неточности. Кроме того, родители не всегда имеют прямую связь с лагерем, чтобы в случае необходимости оперативно связаться с администрацией и решить возникшие вопросы.

"В Югре впервые разработана и запущена единая система "Каникулярный отдых школьников" - для родителей, властей, администраторов лагерей и региональный координаторов. Она, например, позволяет родителям в своем личном кабинете выбрать летний лагерь, изучить всю актуальную информацию о нем, посмотреть фотографии, получить контакты, а также подать заявление на отдых и оплатить путевку с учетом всех имеющихся льгот. Кроме того, если так случилось, что родителям отказано в путевке на детей, то в личный кабинет придет уведомление с подробным обоснованием причины. Авторизоваться в системе можно через портал госуслуг", - сообщил собеседник агентства.

Представители местных органов власти смогут вести реестры льгот, заявлений родителей, имеющихся путевок, публиковать различные сведения и новости для оперативного информирования родителей, например, о местах отдыха и актуальных путевках, а администраторы лагерей будут размещать всю необходимую информацию о своих организациях. "Система позволит всем сторонам быть на связи - родителям, властям и администрации лагерей. Это позволит оперативно решать любые возникающие вопросы и качественно организовывать отдых школьников Югры", - пояснил Дренин.

В настоящее время в Югре действуют более 300 школ, в которых обучаются порядка 210 тыс. учеников. Из них летом в лагерях отдыхают около 116 тыс. детей, из которых примерно 15 тыс. - за пределами Ханты-Мансийского автономного округа, остальные - в пришкольных лагерях.