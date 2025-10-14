В Краснодаре заложили камень первого парка Русского географического общества

Парк займет территорию в почти 15 га в развивающейся северной части города

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Церемония закладки камня первого в стране парка Русского географического общества (РГО) состоялась в Краснодаре, сообщили ТАСС в краснодарском региональном отделении РГО.

"Кубань станет первым в стране регионом, где будет создано масштабное географическое пространство. Парк РГО займет территорию в почти 15 га в развивающейся северной части Краснодара, в месте формирующегося макрорайона. Он будет знакомить жителей и гостей с природным и историко-культурным наследием нашей страны", - сообщили в региональном отделении после закладки первого камня.

Там уточнили, что создание парка приурочено к 180-летию Русского географического общества. Начать его строительство планируют в 2026 году, на данный момент проводится конкурс среди молодых архитекторов ЮФО по разработке концепции проекта парка, прием заявок завершится 9 ноября. Краснодарское региональное отделение РГО планирует проводить в будущем парке фестивали, выставки, образовательно-просветительские мероприятия.