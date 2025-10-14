РФ даст выдворенному Латвией пенсионеру статус вынужденного переселенца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пенсионер, выдворенный из Латвии, получит в России статус вынужденного переселенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о выдворении из страны латвийскими властями 74-летнего пенсионера полицейские узнали в ходе мониторинга интернета. "Моими коллегами из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве организовано <...> получение статуса вынужденного переселенца", - написала она в своем телеграм-канале.

Полицейские установили, что он находился в Центре социальной адаптации Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь.