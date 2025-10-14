Медведев отметил героизм жителей Донбасса и Новороссии

Зампред Совбеза РФ сообщил, что они продолжают оказывать сопротивление неонацистскому киевскому режиму

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Все жители Донбасса и Новороссии, которые с 2014 года не покинули свои дома и продолжают оказывать сопротивление неонацистскому киевскому режиму, проявили настоящий героизм. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на форуме "Женского движения" партии.

"Теперь мы уже понимаем, что все, кто не сдался [с 2014 года], кто остался [жить на территории регионов Донбасса и Новороссии] и продолжал оказывать сопротивление неонацистскому, бандеровскому режиму, по сути, герои. Все, кто там жил и трудился, несмотря ни на что", - сказал Медведев.

В связи с этим он отметил проект движения "Ты не одна", который направлен на поддержку женщин и детей, в том числе вдов погибших военнослужащих. "Он продолжает работать и приносить пользу людям. Он заслуживает самого высокого признания", - отметил он.