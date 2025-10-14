В Петербурге просят признать экстремистской книгу Юнгера "Марш национализма"

Пулковская таможня обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с соответствующим иском

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Пулковская таможня обратилась в Санкт-Петербургский городской суд с иском о признании в России экстремистской книги немецкого писателя и философа Фридриха Юнгера "Марш национализма". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется, что экземпляр в русском переводе, изданный в 2022 году, был изъят при досмотре в аэропорту у 17-летней девушки, которая направлялась в Милан с пересадкой в Стамбуле.

"Книжку изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты сказали, что издание содержит признаки экстремистского значения - пропаганда национализма, а также признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан. Таможня просит суд признать книгу экстремистским материалом, внести данные о книге в соответствующий список", - говорится в сообщении.