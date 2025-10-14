В Орске завершают строительство дома для пострадавших от паводка

В сентябре жилой фонд пополнили 95 квартир общей площадью более 4,1 тыс. кв. м

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Строительство четырехсекционного дома, где жилье смогут приобрести пострадавшие от паводка 2024 года жители Орска Оренбургской области, завершается. Об этом губернатор региона Евгений Солнцев сообщил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы завершаем сейчас строительство четырехподъездного дома в Орске. Современный хороший дом получился, красивая дворовая территория. Отдельно построили городок "Звездный", - сказал Солнцев.

По данным Минстроя области, в Орске ввели в эксплуатацию третью секцию многоквартирного дома на ул. Пацаева. 12-этажный дом на 382 квартиры расположен в оживленном микрорайоне города, в шаговой доступности от социально значимых объектов, с развитой транспортной инфраструктурой. В сентябре жилой фонд пополнили 95 квартир общей площадью более 4,1 тыс. кв. м. Первую секцию запустили еще в июле, а полностью объект будет сдан до конца года.

Солнцев в беседе с Матвиенко напомнил, что в Оренбургской области от последствий масштабного паводка 2024 года пострадали 28 тыс. человек, из которых 26,5 тыс. уже получили поддержку. В 2026 году будет завершено восстановление одной из школ и больницы из числа пострадавших социальных объектов. По словам губернатора, задачи, связанные с восстановлением региона после паводка, решаются, и в ближайший год все работы будут завершены.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, на территории 38 муниципальных образований Оренбургской области оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.