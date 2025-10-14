Дети из Курской и Белгородской областей прибыли на отдых в Абхазию

Часть отдыхающих разместили в Пицунде, другую - в Сухуме

СУХУМ, 14 октября. /ТАСС/. Дети из приграничных районов Курской и Белгородской областей прибыли на двухнедельный отдых в Абхазию. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма республики Оксана Тапагуа.

"В Абхазию по поручению президента Бадры Гунбы организован приезд на отдых 100 детей из многодетных семей из Курской и Белгородской областей РФ. В течение двух недель они будут посещать достопримечательности Абхазии - озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Сухумский ботанический сад и питомник обезьян, мы им покажем водопады в Ткуарчале и другие интересные места восточной Абхазии", - сказала Тапагуа.

По словам представителя Минтуризма, часть детей разместили в Пицунде, другую часть - в Сухуме. Тапагуа напомнила, что ранее в июле 100 детей из Курской и Белгородской областей также провели летний отдых в Абхазии.

В Сухуме с прибывшими детьми встретился министр туризма Астамур Логуа. Он пожелал детям хорошего отдыха и прекрасных впечатлений. "Нам очень хочется, чтобы ребятишки забрали с собой теплые впечатления о нашей республике. Программа их пребывания расписана, она интересная и насыщенная", - сказал министр журналистам.