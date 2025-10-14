ГД упростила процедуру подтверждения гражданства России по рождению

Авторы инициативы предлагают предоставить возможность подавать соответствующее заявление в электронном формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает возможность подавать в электронной форме заявления для подтверждения у детей российского гражданства по рождению.

Документ на рассмотрение Госдумы в ноябре 2024 года внесли члены думского комитета по делам СНГ во главе с его председателем Леонидом Калашниковым, в первом чтении законопроект был принят в феврале 2025 года. Изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

Согласно действующим нормам, заявление для подтверждения российского гражданства по рождению может подать родитель ребенка, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот, в которую помещен ребенок. Документ нужно предоставлять в территориальный орган МВД (непосредственно или через подведомственное предприятие), дипломатическое представительство или консульское учреждение. При этом заявитель обязательно должен подавать документ очно. Как отмечается в пояснительной записке, это требование влечет временные, организационные и другие издержки для граждан.

В связи с этим авторы инициативы предлагают предоставить возможность подавать такое заявление в электронном формате, однако это нововведение будет распространяться только на предоставление документа в территориальный орган Министерства внутренних дел. Предусматривается, что порядок подачи электронного заявления установит МВД.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу по прошествии 180 дней с момента опубликования.