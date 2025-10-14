Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi

Модельер представит свою первую коллекцию в новом статусе в Милане в феврале 2026 года

Мария Грация Кьюри © AP Photo/ Francois Mori)

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Итальянский модельер Мария Грация Кьюри назначена на пост креативного директора модного дома Fendi.

"Fendi рад объявить о назначении Марии Грации Кьюри главным креативным директором римского дома моды", - подписал Fendi фотографию Кьюри в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Модельер представит свою первую коллекцию в новом статусе в Милане в феврале 2026 года.

29 мая Мария Грация Кьюри покинула аналогичный пост модного дома Dior спустя девять лет работы. На ее место назначен британский модельер и основатель бренда JW Anderson Джонатан Андерсон.