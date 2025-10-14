На участке Каширского шоссе в Москве обновили дорожное покрытие

Заммэра Петр Бирюков уточнил, что предыдущий ремонт полотна на магистрали проводили в 2021 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга столицы - Каширском шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Провели ремонт дорожного полотна на Каширском шоссе, в общей сложности отремонтировали более 320 тыс. кв. м на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что предыдущий ремонт полотна на магистрали проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

"Ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.