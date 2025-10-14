Экс-судья Момотов заявил, что так и не смог купить квартиру в Москве

Он отметил, что за все годы работы получил в районе 75-85 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов в суде заявил, что не смог купить квартиру в Москве за годы своей деятельности на судебном посту. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы, где идет процесс по изъятию имущества Момотова в пользу РФ.

"За все годы работы судьей я получил в районе 75-85 млн рублей. Я так и не смог купить квартиру в Москве. Сейчас у меня в собственности только одна квартира, не в столице, и одна машина", - сказал он.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке. 8 октября Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей.