Статья

"Убрать прославившие Одессу имена невозможно". Чем известен мэр Труханов

Редакция сайта ТАСС

Мэр Одессы Геннадий Труханов © Nina Liashonok via Reuters Connect

Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, что автоматически лишает его права занимать этот пост. Он занимает должность с 27 мая 2014 года.

Политическая деятельность

В 2012-2014 годах Труханов был депутатом Верховной рады в составе фракции правящей Партии регионов, но после госпереворота покинул ее. Позднее возглавлял движение "Доверяй делам", затем преобразованное в партию, сопредседателем которой был вместе с занимавшим тогда пост мэра Харькова Геннадием Кернесом. Политические оппоненты Труханова использовали его связи с Партией регионов и Кернесом, чтобы обвинять его в пророссийской позиции. Ими же высказывались предположения, что Труханов имеет российское гражданство, хотя сам он это отрицал. После прихода к власти Зеленского не стал поддерживать его партию "Слуга народа" и выдвинулся в 2020 году в мэры Одессы на новый срок от своей партии "Доверяй делам".

Взгляды

С начала декоммунизации после переворота 2014 года в ряде случаев выступал против "отмены" исторических деятелей, писателей и художников, жизнь которых была связана с Одессой, но чьи имена новыми властями были сочтены символами "российского империализма". Он выступал против демонтажа памятника Александру Суворову, который был установлен по его же инициативе, против присвоения улицам города имен членов националистического батальона "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ), против переименования Пушкинской площади рядом с мэрией, защищал имена Исаака Бабеля и других российских писателей в названиях одесских улиц. Комментируя в одном из интервью планы убрать из названий одесских улиц имена Ильфа и Петрова он заявил, что "убрать имена этих, и других писателей, которые прославили Одессу, из истории просто невозможно".

При этом Труханов занимает антироссийскую позицию, против него в 2018 году постановлением правительства РФ были введены специальные экономические меры.

Разногласия с администрацией Зеленского

Труханов остается одним из немногих независимых региональных политиков на Украине, однако Зеленскому прежде не удавалось заменить его на своего человека. Критика в адрес Труханова обострилась после того, как в результате наводнения в Одессе в ночь на 1 октября погибло 10 человек. В украинских СМИ власти города обвиняли в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений. Со ссылкой на источники появились сообщения, что наводнение может стать причиной для отставки Труханова.