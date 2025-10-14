В полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" пригласили 1 523 команды

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, соревнование побило собственные рекорды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. семейных команд допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

"1 523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщили на заседании наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В ходе заседания члены наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в 2025 году", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, конкурс побил собственные рекорды: "Два года назад, запуская конкурс "Это у нас семейное", Владимир Владимирович [Путин] предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент, как всегда, оказался прав, но мы даже не ожидали, насколько. В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тыс. человек, а в этом сезоне еще больше - 726 тыс. человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные".

Кириенко отметил, что в конкурсе есть очень интересные команды. Так, в команде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области 30 человек. Самое большое число детей - в семье Ольховских из поселка Целинное в Забайкалье - 28 детей, 25 из которых приемные. В прошлом году самой возрастной паре было 90 лет, в этом году в семье Самариных и Чернядьевых из Нижнего Тагила участвует Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет.

"Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные - сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники", - подчеркнул Кириенко.

Генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал, что дистанционный этап конкурса проходил 4 месяца, за это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер. "Многие участники подтверждают, что благодаря конкурсу они стали собираться не несколько раз в год, а каждые выходные. Конечно, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не включить задание, посвященное Великой Отечественной войне. Для молодого поколения истории дедушек и бабушек стали настоящей легендой. Одна из семей в Свердловской области благодаря этому заданию нашла свою двоюродную бабушку и теперь собирается к ней в гости", - отметил Бетин.

Этапы конкурса

В Центральном федеральном округе в полуфинал приглашены 338 семейных команд, в Приволжском - 284, в Северо-Западном - 271, в Сибирском - 161, в Уральском - 156, в Южном вместе с Донбассом и Новороссией - 129, в Северо-Кавказском - 128, в Дальневосточном - 56. В топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская, Свердловская и Челябинская области, Краснодарский край, Нижегородская и Самарская области, Удмуртская Республика.

Первый полуфинал для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа 27-29 ноября пройдет в Екатеринбурге, а для конкурсантов из Сибирского федерального округа - 6-8 декабря в Новосибирске.

Финал конкурса пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта "Семья".