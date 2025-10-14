В Подмосковье более 33 тыс. жителей прошли обучение в школах приемных родителей

Программа обучения в школах включает теоретические и практические занятия, мастер-классы, встречи с психологами и опытными приемными родителями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Школы приемных родителей в Московской области за все время своей деятельности подготовили к опекунству и усыновлению свыше 33 тыс. жителей региона. Программа обучения включает теоретические и практические занятия, мастер-классы и беседы с психологом, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Наши школы приемных родителей - одни из лучших в стране. Бесплатное обучение ежегодно проходят порядка 1,5 тыс. родителей, а всего такие школы выпустили свыше 33 тыс. жителей, которые не просто получили новые знания. Наши специалисты помогли им подготовиться к ответственному решению и стать настоящими родителями", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе пояснили, что система подготовки будущих опекунов и усыновителей реализуется в Московской области более десяти лет. Программа обучения в школах включает теоретические и практические занятия, мастер-классы, встречи с психологами и опытными приемными родителями. Особое внимание уделяется юридическим и медицинским вопросам. Завершение обучения в школе - обязательный этап перед оформлением опеки или усыновления, без него невозможно стать приемным родителем.

Отмечается, что в Подмосковье действуют 48 школ приемных родителей. Курс обучения включает 80 часов базовой подготовки и дополнительные тематические модули. Занятия проходят очно и в онлайн-формате.

Вице-губернатор подчеркнула, что в настоящее время в регионе более 3 тыс. приемных семей воспитывают свыше 6,5 тыс. детей-сирот, из них более 900 - дети с инвалидностью. Ежегодно около 2 тыс. сирот находят семьи, а Московская область является лидером в стране по числу усыновленных детей.