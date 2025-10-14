В Крыму в Ливадийском дворце хотят создать современный музей истории Романовых

Это был последний дворец семьи, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Музей истории императорской семьи Романовых, оснащенный современными технологиями, планируется создать в Ливадийском дворце в Республике Крым. Об этом сообщил один из инициаторов проекта, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на площадке Всероссийского проекта "Музейные маршруты" в Севастополе.

"Что касается Ливадии, то это тоже поток нашей истории. Можно сделать заново новоделом мебель, расставить, показать, где были покои, где была туалетная комната и так далее. Наверное, это хорошо, правильно, но мне представляется, что Ливадийский дворец - это намного больше. Это последний дворец семьи Романовых, которым мы обязаны очень многим. <...> Нам надо узнать, а как они создавали семью. А как они эту семью сохраняли и как воспитывали детей из поколения в поколение, как справлялись со всякими семейными проблемами - это будет еще и мыльная опера, все те драмы и сложности, на которые так падок наш зритель", - сказал он.

Митрополит добавил, что в истории семьи Романовых были периоды подвигов и падений. По его мнению, как любая семья они отражают в своем развитии каждую из русских семей.

О Ливадийском дворце

Имение Ливадия было приобретено женой Александра II - императрицей Марией в 1860 году. С тех пор оно стало летней резиденцией царской семьи. Здесь любил бывать Александр III. В Ливадии он и умер. В дворцовой церкви принес присягу на верность российскому престолу последний русский монарх Николай II. В 1911 году под руководством архитектора Николая Краснова здесь был возведен Белый дворец. В феврале 1945 года во дворце состоялась конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Здесь было принято решение о создании Организации Объединенных Наций.