Заммэра Ликсутов: в СВАО меньше всего "зайцев" пользуются городским транспортом

Пассажиров, которые не оплачивают проезд, больше всего в Юго-Западном, Западном и Юго-Восточном округах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Контролеры в городском транспорте Москвы за первые 9 месяцев текущего года выявили меньше всего безбилетников Северо-Восточном округе столицы. Об этом во вторник сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В будние дни контролеры ГКУ "Организатор перевозок" проверяют в среднем более чем 33,5 тыс. проездных билетов и свыше 3 тыс. транспортных средств. Кроме того, еженедельно совместно с сотрудниками полиции они проводят усиленные проверки оплаты проезда. В этом году за 9 месяцев работы наименьшее количество безбилетников выявили в СВАО", - сказал собеседник агентства.

Также среди округов, в которых выявили меньше всего безбилетников, - Центральный и Северный. Пассажиров, которые не оплачивают проезд, больше всего в Юго-Западном, Западном и Юго-Восточном округах.

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" днем и ночью проверяют факт оплаты проезда у пассажиров, а также следят за соблюдением порядка в метро, автобусах, электробусах и трамваях. За 9 месяцев 2025 года они проверили свыше 9,4 млн проездных билетов - это более чем на 6% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также инспекторы следят за оплатой проезда во время еженедельных усиленных проверок. С начала года вместе сотрудниками полиции они провели 39 таких проверок.

"Благодарим добросовестных пассажиров. На средства от продажи билетов мы обновляем подвижные составы, корректируем расписание, развиваем маршрутную сеть и внедряем современные сервисы", - отметил Ликсутов.

Оплачивать проезд необходимо сразу при входе в транспорт даже при коротких поездках, а проездной билет пополнять заранее. Оплата проезда гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации.