В ДНР построят полигон для спасателей и саперов

На нем будут отрабатывать спасение людей из-под обрушившихся зданий, при ЧС на промышленных объектах и шахтах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полигон для подготовки спасателей построят в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На совещании с руководителем ДНР Денисом Пушилиным обсудили концепцию учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей", - сказали в МЧС.

Полигон будет создан с учетом угледобывающей специфики региона. На нем будут отрабатывать спасение людей из-под обрушившихся зданий, при ЧС на промышленных объектах и шахтах. Также будет создана база для подготовки и повышения квалификации саперов. "В планах создание трех кластеров с тренажерами, максимально приближенными к реальным условиям", - уточнили в министерстве.

Полигон будет рассчитан на обучение спасателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.