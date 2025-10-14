В Музее Победы открылась выставка школьных музеев Москвы и Владимирской области

Один из разделов выставки посвящен боевому пути и личному составу специального подразделения, созданного в самом начале войны для подготовки диверсантов и оказания поддержки партизанам на оккупированных территориях СССР

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Подвиг на земле и в небе" открылся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Экспозиция рассказывает о судьбах героев Великой Отечественной войны и об их подвигах.

"Новая выставка, подготовленная партнерами Музея Победы, расскажет о вкладе в Победу партизан и летчиков. Все представленные реликвии хранят память о людях, которые, не раздумывая, в первые дни войны готовы были отдать свою жизнь за Родину, а их имена стали синонимом слову герой", - приводят в пресс-службе слова директора детского центра Музея Победы Елены Слесаренко.

Один из разделов выставки посвящен боевому пути и личному составу специального подразделения, созданного в самом начале войны для подготовки диверсантов и оказания поддержки партизанам на оккупированных территориях СССР, воинской части № 9903. Среди экспонатов: фуражка первого командира части, советского разведчика Андрея Свирина, а также оригиналы документов. Гости могут увидеть фотоальбом, созданный ветераном Федором Старовойтовым, и книгу, изготовленную бойцом Сергеем Самохиным в подарок своей сестре в 1941 году, незадолго до начала войны. Эта книга стала своеобразным напутствием от погибшего позже в бою брата.

Еще один раздел выставки рассказывает о Герое Советского Союза Николае Гастелло. Он первый осуществил огненный таран в ходе Великой Отечественной войны. В экспозиции можно найти предметы из семейной коллекции Гастелло. Среди них - книги, часы, гармонь, коньки, сигнальный фонарик и другие артефакты. Для создания экспозиции были использованы фотографии из личных архивов семьи героя, помогли и воспоминания его сестры, сына, внука, друзей и сослуживцев.

Организаторами выставки стали участники Всероссийской программы "Школьный музей Победы": музей боевой славы воинской части № 9903 московской школы № 1272 и мемориальный класс-музей Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло лицея № 1 города Мурома (Владимирская область).

