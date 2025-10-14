В Риме прошел семинар, посвященный связи русских писателей и поэтов с дипломатией

Доклады сопровождались музыкальной программой из произведений русских композиторов

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 14 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Круглый стол "Русские писатели-дипломаты: между политикой и религией" прошел в Русском доме в Риме. На нем выступили ведущие специалисты Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, включая его директора доктора филологических наук, члена-корреспондента РАН Вадима Полонского. Мероприятие было организовано посольством РФ в Ватикане при поддержке ТАСС.

В ходе круглого стола были представлены важные духовные посылы русской дипломатии и литературы в творчестве поэтов и писателей XIX века. Несмотря на разнородность подходов русских дипломатов и представителей Святого престола, их объединяло неприятие радикальной концепции Просвещения и приверженность защите онтологии христианской традиции. Как отмечали докладчики, это было особенно важно в многогранном европейском контексте XIX века, когда Россия возглавляла лагерь традиционных христианских монархий в эпоху революционных потрясений. В этой атмосфере появилась благодатная почва для созревания универсалистских идей, отметили эксперты.

Как рассказал в своем вступительном слове посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, эти измышления представляют не только исторический интерес - они помогают понять и оценить и современные реалии. "Сегодня мы попробуем взглянуть на эту картину глазами русских интеллектуалов и писателей-дипломатов. Нас интересует не только политический результат их миссий, но и внутренняя работа мысли: как они переживали напряжение эпохи, где видели угрозы и возможности для взаимопонимания, каким языком говорили о вере, традиции и модерне. Этот опыт важен и сегодня, когда мир вновь склонен к упрощениям и жесткой разобщенности", - сказал дипломат.

Из докладов ведущих исследователей ИМЛИ РАН многочисленные слушатели, среди которых были представители Ватикана, узнали, что Антиох Кантемир, поэт-сатирик, один из начинателей новой русской литературы, служил российским посланником в Лондоне и Париже; Иван Хемницер, поэт-баснописец, был первым российским консулом в Османской империи во времена царствования Екатерины II, а Федор Тютчев работал в Мюнхене и Турине. Отдельный доклад был посвящен Денису Фонвизину, который трудился в Коллегии иностранных дел. Особое внимание было уделено письмам о путешествии по Италии 1785 г., где Фонвизин, близко наблюдая Папу Римского и встречаясь с кардиналами, подробно рассказывает об этих встречах. Неизменно сохраняя дистанцию по отношению к католицизму, он тем не менее признается, что испытал сильное религиозное переживание во время службы в Сикстинской капелле.

Доклады сопровождались музыкальной программой из произведений русских композиторов, подготовленной Русским домом.