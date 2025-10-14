В Воронежской области отменили особый противопожарный режим

Население предостерегли от необдуманных огневых работ

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменили на территории Воронежской области, следует из постановления регионального правительства.

"Отменить на территории Воронежской области особый противопожарный режим. <…> Признать утратившим силу постановление правительства Воронежской области от 25.03.2025 "Об установлении особого противопожарного режима на территории Воронежской области", - говорится в постановлении.

Отмена особого противопожарного режима не означает, что можно необдуманно проводить огневые работы. При их проведении необходимо строго руководствоваться правилами противопожарного режима РФ и местным законодательством, отметили в связи с принятым решением в пресс-службе ГУ МЧС по региону.