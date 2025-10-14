Эксперт Рахаев отметил снижение спроса на консерваторские специальности

И.о. ректора Северо-Кавказского государственного института искусств отметил, что сейчас востребованы специальности, связанные с информационной работой, а также хореографическим искусством

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Востребованность музыкальных консерваторских специальностей у молодежи с каждым годом уменьшается. Такое мнение выразил и.о. ректора Северо-Кавказского государственного института искусств Анатолий Рахаев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"На конкретные консерваторские специальности, где мы готовим концертных исполнителей, конкурс из года в год немножко уменьшается. И в этом году тоже у нас было порядка двух с половиной - трех человек на одно место. Туда идут истинные музыканты - подвижники того искусства, которому они хотят посвятить свою жизнь", - сообщил Рахаев.

Он отметил, что сейчас растет спрос на специальности, связанные с информационной работой, а также хореографическим искусством. "Молодежь сегодня стремится к тому, чтобы быстро получить результат от того, чем они занимаются. Поэтому идет рост спроса на те специальности, которые наиболее востребованы сейчас в обществе - это профессии, связанные с информационным потоком, с хореографическим искусством, и очень большой спрос сейчас на специальности, связанные с телевидением и режиссурой", - добавил спикер.