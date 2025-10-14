В России могут расширить неонатальный скрининг в 2026 году

В список могут войти еще два-три наименования, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав России планирует в 2026 году расширить программу скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, в перечень болезней могут войти еще два-три наименования. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас еще есть скрининговая программа, это касается скрининга новорожденных на 40 наследственных заболеваний, на следующий год мы планируем, возможно, расширить еще плюс два заболевания или три, сейчас обсуждаем", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

С 2023 года в России введен расширенный скрининг на 40 заболеваний, при этом исследования проводятся уже в родильном доме, для это у ребенка берут образец крови. Как ранее отмечал Мурашко, практически 99% новорожденных в России охвачены неонатальным скринингом, в том числе дети, проживающие в Донбассе и Новороссии.