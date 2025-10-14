Отели "Мартон" продолжают работу после конфискации имущества экс-судьи Момотова

Они готовы размещать гостей в Краснодаре, сообщили в отделе бронирования

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Сеть отелей "Мартон" продолжают работать в регионах РФ после решения суда об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

В частности, как сообщили в отделе бронирования, отели готовы размещать гостей в Краснодаре. Также сеть продолжает бронирование в Волгограде, Воронеже, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Ситуация вокруг бизнес-отелей "Мартон связана с иском Генеральной прокуратуры, где говорится, что бывший судья Верховного суда, председатель Совета судей Виктор Момотов объединился с краснодарским представителем криминалитета Андреем Марченко для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса, судья фактически является совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон" стоимостью порядка 9 млрд рублей.

Во вторник Останкинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Сообщалось, что решение суда вступает в силу незамедлительно.